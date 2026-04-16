Септември и Спартак Варна не се победиха в напрегнат двубой без голове

Септември София и Спартак Варна завършиха 0:0 в директен сблъсък от последния 30-и кръг на Първа лига, изигран в Драгалевци. Равенството се оказа по-изгодно за гостите, които запазиха 12-ата си позиция с 27 точки, докато столичани останаха 14-и с 26 и пропуснаха шанс да напреднат преди плейофите.

Двубоят започна равностойно, като в първите минути гостите показаха леко териториално предимство, но защитата на Септември действаше стабилно. В 18-ата минута Георг Стояновски опита зрелищна задна ножица, но топката премина покрай вратата.

Постепенно домакините взеха инициативата. В 39-ата минута Матео Стаматов центрира отлично към Кубрат Йонашчъ, който от непосредствена близост не успя да уцели опразнената врата с глава. Малко преди почивката напрежението се покачи, като и двата отбора действаха по-твърдо в единоборствата.

Втората част започна с нов сериозен пропуск за Септември. В 47-ата минута Бертран Фурие стреля опасно, но Педро Рибейро спаси, а при добавката Стаматов отново не намери целта пред почти празна врата. Малко след това, в 52-ата минута, Таилсон пробва късмета си с далечен удар, който премина близо до гредата.

С напредването на времето играта се накъса и чистите положения намаляха, като битката се водеше основно в средата на терена. Кулминацията настъпи в добавеното време. В 93-ата минута Мартин Христов бе на път да донесе победата на Септември, но Педро Рибейро реагира блестящо и с решаваща намеса запази равенството.

Така двата отбора остават разделени от само една точка преди решаващата фаза на сезона, в която ще продължат битката за оцеляване в елита.