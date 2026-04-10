Септември надви Славия с гол на бившия играч на "белите" Галин Иванов в добавеното време

Септември победи Славия С 2:1 в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Гостите стигнаха до трите точки след обрат и гол на бившия играч на "белите" Галин Иванов в 94-ата минута.

Първият точен изстрел на стадион "Александър Шаламанов" в София дойде още в 14-ата секунда. Леви Нтумба изби шут на Галин Иванов. Топката се върна в краката на полузащитника и последва нов удар, но вратарят отново бе на ниво.

Домакините заиграха по-офанзивно с напредването на срещата. В 23-ата минута Николай Кръстев изби в ъглов удар изстрел на Илиян Стефанов. От последвалия корнер Давид Малембана се разписа с глава.

Гостите възобновиха равенството след половин час игра, също след ъглов удар. Бертран Фурие засече с глава центриране във вратарското поле на Матео Стаматов.

След почивката Иван Минчев можеше да върне аванса на "белите", но Николай Кръстев се справи с изстрела му.

Възпитаниците на Христо Арангелов стигнаха до успеха в 4-ата минута на добавеното време. Никола Савич блокира изстрел на Бертран Фурие. Топката отиде в краката на Галин Иванов, който оформи крайния резултат с шут от движение.

Славия остава на 8-ото място в класирането с актив от 38 точки. Септември София се изкачи до 14-ата позиция в подреждането с 25 пункта.