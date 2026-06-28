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Септември София обвърза с първи професионален договор таланта Виктор Добрев

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Спорт
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17-годишният национал преминава към следващия етап в развитието си, след като впечатли с изявите си за юношеските формации и втория отбор на столичния клуб

Септември София обвърза с първи професионален договор таланта Виктор Добрев
Снимка: Facebook/ФК Септември София / FC Septemvri Sofia
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Септември София подписа първи професионален договор с един от най-перспективните футболисти на своята академия – Виктор Добрев. Новината беше обявена официално от клуба чрез профилите му в социалните мрежи.

17-годишният състезател е част от школата на Септември още от шестгодишна възраст и е считан за един от най-обещаващите таланти на своето поколение. По време на развитието си той често се състезава срещу по-големи футболисти, което допринася за неговото израстване и натрупване на ценен опит.

Добрев е преминал през всички юношески национални гарнитури на България, а дебютът му в Първа лига идва едва на 15-годишна възраст.

През изминалия сезон офанзивният футболист бе част както от втория отбор на Септември, така и от състава до 18 години. Той помогна на тима да спечели титлата в Елитната юношеска група и да си осигури участие в Младежката Шампионска лига.

"Поредното дете на Академия Септември направи своята следваща голяма крачка към професионалния футбол“, написаха от клуба.

От ръководството определят подписването на договора като пореден важен етап в развитието на младия футболист и изразиха увереност, че той има потенциал да се утвърди в мъжкия футбол.

С новия контракт Виктор Добрев продължава своя път в Септември София, където ще се стреми да направи следващата крачка към постоянно място в представителния отбор на клуба.

#Виктор Добрев #ПФК Септември София

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