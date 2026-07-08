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Септември София подписа с нападател от Португалия

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Спорт
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23-годишният играч пристига на стадиона в Драгалевци след седем сезона в различните нива на футбола в родината си.

Андре Либерал
Снимка: Пресслужба Септември София
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Столичният Септември обяви в профилите си в социалните канали, че е привлякъл португалския нападател Андре Либерал.

23-годишният играч пристига на стадиона в Драгалевци след седем сезона в различните нива на футбола в родината си.

В кариерата си той е играл за Шавеш, Жил Висенте, Тирензе, Виля Реал, Санжоанензе, Пасош де Ферейра и Спортинг Ковиля.

"Основната му позиция е централен нападател, но може да бъде използван и в други роли в атаката. Със своята скорост, експлозивност и желание за развитие Андре идва в Септември, за да помогне на отбора в предстоящите предизвикателства. Пожелаваме му здраве, успешна адаптация, силни мачове и много поводи за радост с екипа на Септември", написаха от клуба във Фейсбук.

#Андре Либерал #ПФК Септември София

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