Септември София подписа с нападател от Португалия

Столичният Септември обяви в профилите си в социалните канали, че е привлякъл португалския нападател Андре Либерал.

23-годишният играч пристига на стадиона в Драгалевци след седем сезона в различните нива на футбола в родината си.

В кариерата си той е играл за Шавеш, Жил Висенте, Тирензе, Виля Реал, Санжоанензе, Пасош де Ферейра и Спортинг Ковиля.