Серина Уилямс се отказа от мача си на двойки на Уимбълдън

Завръщането на американката Серена Уилямс на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" приключи, след като тя се оттегли от мача си от първия кръг в схемата на двойки при жените.

Уилямс и сестра ѝ Винъс, които получиха "уайлд кард", трябваше да играят тази вечер срещу Солана Сиера (Аржентина) и Камила Осорио (Колумбия).

23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл обаче получи контузия на коляното при завръщането си на кортовете в Лондон срещу австралийката Мая Джойнт на сингъл във вторник.

„Съкрушена съм, че трябва да се оттегля от турнира на двойки“, написа Серина Уилямс в социалната платформа Instagram.

„Завръщането ми на корта беше дар, а възможността да играя отново заедно с Винъс означаваше целия свят за мен. Направих всичко възможно, за да се възстановя, но за съжаление коляното ми просто не е готово за игра“, добави по-малката от сестрите Уилямс.