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Серина Уилямс се отказа от мача си на двойки на Уимбълдън

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Спорт
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Тя трябваше да играе заедно със своята сестра.

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Завръщането на американката Серена Уилямс на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" приключи, след като тя се оттегли от мача си от първия кръг в схемата на двойки при жените.

Уилямс и сестра ѝ Винъс, които получиха "уайлд кард", трябваше да играят тази вечер срещу Солана Сиера (Аржентина) и Камила Осорио (Колумбия).

23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл обаче получи контузия на коляното при завръщането си на кортовете в Лондон срещу австралийката Мая Джойнт на сингъл във вторник.

Съкрушена съм, че трябва да се оттегля от турнира на двойки“, написа Серина Уилямс в социалната платформа Instagram.

Завръщането ми на корта беше дар, а възможността да играя отново заедно с Винъс означаваше целия свят за мен. Направих всичко възможно, за да се възстановя, но за съжаление коляното ми просто не е готово за игра“, добави по-малката от сестрите Уилямс.

#Уимбълдън 2026 #Серина Улиямс #Винъс Уилямс

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