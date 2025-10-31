БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Сестри Стоеви отстъпиха на крачка от медалите на турнир в Саарбрюкен

Европейските шампионки бяха водачки в схемата на двойки жени.

Сестри Стоеви Габриела Стефани Стоева
Снимка: Българска федерация бадминтон
Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара.

Европейските шампионки отстъпиха в оспорван двубой пред седмите в схемата Марго Ламбер и Камий Погнанте (Франция) с 18:21, 21:16, 13:21 за 61 минути на корта.

Поставеният под №1 тандем загуби първия гейм, но във втората част водеше в резултата и след 21:16 изравни. В решителния трети гейм се игра равностойно до средата, след което французойките направиха серия от 9:2 и затвориха мача.

# Стефани Стоева # Габриела Стоева #бадминтон

