БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сестри Стоеви отстъпиха във втория кръг на турнир в Одензе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Европейските шампионки на двойки жени бяха елиминирани от японки.

Сестри Стоеви
Снимка: Фейсбук / Българска федерация по бадминтон
Слушай новината

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение във втория кръг на турнира от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

Сестрите отстъпиха пред поставените под №4 в схемата Рин Иванага и Кие Наканиши (Япония) в оспорван двубой с 12:21, 21:15, 15:21 за 66 минути на корта.

Националките водеха с 10:9 в първия гейм, но след силна серия японките направиха обрат и взеха аванс в резултата. Във втората част Стефани Стоева и Габриела Стоева поведоха убедително с 14:6 и без проблеми изравниха. В третия гейм японките се откъснаха с 15:7 и след 21:15 затвориха мача.

# Стефани Стоева # Габриела Стоева #бадминтон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
5
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Още

Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
Четирима са задържаните в поредния тото-скандал у нас Четирима са задържаните в поредния тото-скандал у нас
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
Деца със специални потребности участваха във велотур на Гребната база в Пловдив Деца със специални потребности участваха във велотур на Гребната база в Пловдив
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ