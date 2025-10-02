Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир в ОАЕ

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките, поставени под номер 1 в основната схема, победиха в първия си двубой представителките на домакините Ниведха Сринивасан и Анджу Томас с 21:10, 21:11 за 23 минути, след като доминираха през целия мач.

Утре в спор за място на полуфиналите сестрите ще играят срещу осмите поставени Кавиприя Селвам и Симран Синхи (Индия).

На единично жени Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска допуснаха загуби във втория кръг.