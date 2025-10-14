Сестри Стоеви започнаха с победа в Одензе

Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа участието си на турнира от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

В първия кръг сестрите се наложиха лесно над представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11 за 24 минути на корта.

В следващия си мач българките излизат срещу победителките от двубоя между номер 4 Рин Иванага/Кие Наканиши (Япония) и Лани Майсари/Амалия Пративи (Индонезия).

Стефани Стоева ще играе и в надпреварата на двойки, а първата й съперничка утре ще бъде Га Юн Ким (Република Корея).