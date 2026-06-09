Шалке задържа Лорис Кариус с нов дългосрочен договор

Ръководството на Шалке 04 е постигнало важен успех в подготовката за завръщането си в Бундеслигата, след като се е договорило с вратаря Лорис Кариус за нов дългосрочен контракт. Според информация на германските медии 32-годишният страж е подписал договор до лятото на 2028 година, като в него е включена и опция за удължаване с още един сезон.

Кариус беше сред основните фигури за спечелената промоция на Чкралскосините“ през изминалата кампания. В 30 шампионатни срещи той записа 13 "сухи“ мрежи и с редица решаващи намеси помогна на отбора да се завърне в германския елит.

Новото споразумение превръща бившия вратар на Ливърпул в един от най-добре платените футболисти в състава. Според публикациите Кариус ще получава около 1,2 милиона евро годишно, без да се включват бонусите.

Подновяването на договора се приема и като ясен знак за доверието на вратаря към проекта на Шалке. Въпреки че семейството му живее в Италия, той е предпочел да остане в Гелзенкирхен и да бъде част от новата глава в историята на клуба.

Междувременно спортното ръководство продължава работа и по други ключови казуси. Очаква се решение от босненския ветеран Един Джеко относно бъдещето му след световното първенство през 2026 година, като клубът вече му е отправил предложение за нов договор.

Шалке има намерение да задържи и алжирския полузащитник Адил Аушиш, който впечатли с изявите си след пристигането си през зимата и е считан за важна част от бъдещето на отбора.