Шамфъстъкът е чудесен вариант срещу високото кръвно налягане

Ако търсите начини за по-здравословно хранене, за да контролирате високото кръвно налягане, шамфъстъкът е чудесен вариант. Според излизащото в Ню Йорк издание Verywell Health, комбинацията от калий, здравословни мазнини, антиоксиданти и други растителни съединения може да помогне за поддържане на здравословно кръвно налягане. Проучване потвърждава, че консумацията на тези ядки помага за понижаване на систоличното кръвно налягане. То е свързано и с по-ниска кръвна захар на гладно, холестерол и подобрени други здравни показатели.

Друго проучване установява, че възрастни с наднормено тегло или затлъстяване, които са консумирали приблизително 42 грама шамфъстък дневно в продължение на четири месеца, са имали намаление както на систоличното, така и на диастоличното кръвно налягане, въпреки че участниците както в групата, консумираща шамфъстък, така и в контролната група са загубили приблизително еднакво количество тегло.

В трето проучване възрастни с диабет тип 2, които са добавили шамфъстък към диета с умерено съдържание на мазнини, са постигнали намаление с 3,5 mmHg на амбулаторното систолично кръвно налягане след четири седмици. Амбулаторно означава, че кръвното налягане е било наблюдавано с помощта на устройство, носено от участника. Най-голямото намаление на налягането е наблюдавано по време на сън.

Как шамфъстъкът понижава кръвното налягане?

Има няколко причини, поради които шамфъстъкът може да помогне за понижаване на кръвното налягане. Една от тях е аминокиселината L-аргинин, която се превръща в азотен оксид в тялото. Азотният оксид, от своя страна, разширява кръвоносните съдове и помага за понижаване на кръвното налягане.

Втората причина е калият. Този минерал в шамфъстъка насърчава отпускането на стените на кръвоносните съдове и помага на бъбреците да елиминират излишния натрий.

Трето, ненаситените мазнини и антиоксидантите в шамфъстъка играят роля за понижаване на кръвното налягане. Честата консумация на шамфъстъци означава, че те заместват други, по-малко здравословни храни в диетата. По този начин получавате повече полезни за сърцето съединения и хранителни вещества, които помагат за понижаване на кръвното налягане.

Колко шамфъстъци трябва да ядете?

В публикацията се твърди, че порция от 28 грама (около 49 шамфъстъка) е количеството, което може да бъде полезно за сърцето. Проучванията върху ефектите на шамфъстъците върху кръвното налягане са използвали различни количества, включително около 42 грама на ден. Според Министерството на земеделието на САЩ това количество шамфъстъци съдържа 159 килокалории, 5,7 грама протеини, 7,7 грама въглехидрати и 3 грама фибри.

Кой трябва да яде шамфъстъци с повишено внимание?

В публикацията се съветва да не се консумират осолени шамфъстъци, тъй като те съдържат добавен натрий, който може да повиши кръвното налягане. По-добре е да се избират леко осолени или несолени ядки. Хората с алергии към ядки, синдром на раздразнените черва или напреднало бъбречно заболяване също трябва да бъдат внимателни с шамфъстъците.

Винаги ли шамфъстъкът понижава кръвното налягане?

Изданието уверява, че само шамфъстъкът няма да понижи кръвното ви налягане. За да видите ефекта, трябва да промените цялостната си диета. Спазването на диетата DASH (Диетични подходи за спиране на хипертонията) може да помогне за понижаване на кръвното налягане и холестерола. Диетата DASH препоръчва консумация на плодове и зеленчуци; постно месо, риба и птици; нискомаслени млечни продукти; пълнозърнести храни; бобови растения, семена и ядки; и по-малко натрий като цяло – 2300 милиграма или по-малко на ден.