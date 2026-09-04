Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен в Неделино

Президентът Илияна Йотова участвав откриването на юбилейното 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен с международно участие в Неделино.



Официалното откриване на фолклорния фестивал е на централния площад в града, където президентът ИлиянаЙотова приветства участниците от България и чужбина и гостите на Неделино.

Илияна Йотова, президент на България: "Най-голямото богатство на България са нашите традиции, нашият фолклор. Няма народ, който може да върви напред без памет, без да уважава традициите си, познава и предава на децата си- така от поколение на поколение."