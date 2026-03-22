Шампион от Sofia Open победи Динко Динев в квалификациите в Сплит

Българският тенисист Динко Динев загуби в първия кръг на квалификациите на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 50" в Сплит (Хърватия) с награден фонд 56 700 евро. Други трима българи ще се включват в основната схема.

Динев загуби от номер 6 в схемата на пресявките Мирза Башич (Босна и Херцеговина, шампион от Sofia Open 2018) с 2:6, 4:6 за 68 минути на корта.

От основната схема на сингъл ще започнат Димитър Кузманов и Александър Василев.

32-годишният пловдивчанин ще има за съперник на старта поставения под номер 4 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Двамата са играли един срещу друг осем пъти като имат по четири победи всеки.

Василев ще започне с двубой срещу втория поставен и бивш номер 200 в света Джордж Лофхаген (Великобритания).

В надпреварата на двойки ще се включи Антъни Генов. Българинът и Фин Бас (Великобритания) ще играят в първия кръг срещу италианците Якопо Беретини и Филипо Романо.