Шампионът от Монреал Бен Шелтън с кошмарен старт в Синсинати

Португалският квалификант Жайме Фария поднесе една от големите изненади в Синсинати, след като елиминира шампиона от Мастърс 1000 в Монреал Бен Шелтън. Световният №79 се наложи над американеца с 6:4, 6:4 и записа първата победа в кариерата си над представител на Топ 10.

Фария започна двубоя по-уверено и успя да пробие Шелтън още във втория му сервис гейм. Американецът така и не намери необходимия ритъм, а за него това бе първи мач след триумфа в Монреал през миналата седмица.

„В такива моменти трябва просто да попиеш всичко и да се насладиш. Това е много емоционален момент за мен и моя екип. Да го направя тук, пред невероятна публика, срещу домакинския представител и на такова страхотно място, прави победата още по-специална“, заяви Фария след мача.

Португалецът дори изоставаше с 1:4 във втория сет, но показа впечатляваща психическа устойчивост и спечели пет поредни гейма, за да сложи край на двубоя. Шелтън имаше своите възможности, но реализира едва 1 от 12-те си точки за пробив.

Успехът сложи край и на серията от шест поредни победи на американеца.

В третия кръг Фария ще срещне австралиеца Адам Уолтън, който отстрани Игнасио Бусе с 6:4, 6:3.

Въпреки отпадането на Шелтън, други водещи американски тенисисти записаха успешен ден в Синсинати.

Поставеният под №6 Тейлър Фриц се наложи над сънародника си Алекс Микелсен с 6:3, 6:4. Така световният №10 записа втора поредна победа срещу Микелсен и изравни общия баланс между двамата на 2:2.

В третия кръг Фриц ще играе срещу испанеца Даниел Мерида Агилар, който победи Зизу Бергс с 6:3, 6:2.

Световният №12 Лърнър Тиен също започна с победа. Американецът се справи със Себастиан Баес с 6:3, 7:6(4) в първата среща между двамата и продължава след силното си представяне в Монреал, където достигна до полуфинал.

Следващият съперник на Тиен ще бъде сънародникът му Франсис Тиафо, който в последния мач за деня победи Лоренцо Сонего с 6:3, 6:4.