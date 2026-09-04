Шарл Льоклер поведе на "Монца“, Ферари започна силно уикенда за Гран При на Италия

Шарл Льоклер оглави първата свободна тренировка за Гран При на Италия и даде отличен старт на домашния уикенд на Ферари. Монегаскът записа 1:23.008 минути на "Монца“ и изпревари с 0.173 секунди своя съотборник Люис Хамилтън. Трети на 0.304 секунди остана Джордж Ръсел с Мерцедес, а топ 5 допълниха Лиъм Лоусън и лидерът в шампионата Кими Антонели.

Льоклер постигна 1:23.008 минути с гумите медиум, като показа добра скорост с конфигурацията на Ферари за ниско въздушно съпротивление. Хамилтън остана на 0.173 секунди от съотборника си, а Ръсел завърши с третия резултат.

Четвъртото място остана за Лиъм Лоусън, който отново кара за Ред Бул на мястото на контузения Исак Хаджар. Новозеландецът получи окончателно потвърждение едва в сряда, че ще бъде зад волана на болида на тима през уикенда в Италия.

Сред водещите имена в първата тренировка беше и Ландо Норис. Пилотът на Макларън пристигна на "Монца“ след две поредни победи и продължава преследването на лидера в шампионата Кими Антонели.

Италианецът Антонели е начело в генералното класиране с 59 точки аванс, но го очаква сериозно предизвикателство пред родна публика. Заради смяна на компоненти по задвижващата система пилотът на Мерцедес ще трябва да стартира състезанието от дъното на колоната.

Първата тренировка беше прекъсната с червен флаг заради спрелия на трасето болид на Колтън Херта. От Кадилак съобщиха за предполагаем проблем с хидравликата, а маршалите трябваше да излязат на пистата, за да преместят автомобила.

Сесията впоследствие беше подновена, а в заключителната ѝ част Льоклер запази първата позиция и завърши с 26 обиколки – най-много от всички пилоти. Така Ферари даде обещаващо начало на домашния си уикенд пред тифозите на "Монца“.



