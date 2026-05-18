Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия" у нас: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България, заяви тя ексклузивно в студиото на БНТ

Шей Гилджъс-Алекзандър отново е №1 в НБА

Звездата на Оклахома Сити Тъндър печели приза за втори пореден път.

Шей Гилджъс-Алекзандър бе отличен с наградата за „Най-полезен играч“ в НБА за сезон 2025/26. Звездата на Оклахома Сити Тъндър печели приза за втори пореден път и се нареди сред малцината играчи в историята с последователни MVP отличия.

Канадският гард става едва 14-ият баскетболист, който успява да триумфира в анкетата в два поредни сезона. Последният, постигнал това, бе Никола Йокич с Денвър Нъгетс през кампаниите 2020/21 и 2021/22.

Тази година Шей Гилджъс-Алекзандър спечели убедително гласуването, след като получи 83 от възможните 100 гласа за първо място и събра общо 939 точки. На втора позиция остана Никола Йокич с 634 точки, докато третото място зае талантът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма.

През редовния сезон лидерът на Оклахома Сити Тъндър записа впечатляващи показатели от средно 31,1 точки, 6,6 асистенции и 4,3 борби в 68 мача. Той имаше ключова роля за отличното представяне на тима, който завърши с най-добрия баланс в лигата – 64 победи и 18 загуби.

Освен това канадецът постигна и забележително индивидуално постижение, превръщайки се в първия играч след Уилт Чембърлейн през сезон 1963/64, който бележи поне по 20 точки във всеки мач, в който е участвал през сезона.

Оклахома Сити Тъндър продължава и битката за титлата, като тимът вече е на финал в Западната конференция, където ще се изправи срещу Сан Антонио Спърс и Виктор Уембаняма.

