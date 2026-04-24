Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната, общо заболелите са 165 души, показват данните към 23 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Два от новите случаи са във Враца, два - в Ловеч, и по един заболял е докладван от Плевен и от София-град. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 1 до 14 г.

От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек, заразен с с морбили, да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, допълват от "Плюс мен". Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе.

От началото на март 2026 г. досега срещу морбили са ваксинирани 20 хиляди деца, съобщи преди два дни Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към Министерството на здравеопазването.

На 19 март здравното министерство съобщи за първите осем случая на морбили, потвърдени в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава беше разпоредена извънредна имунизация срещу морбили на всички деца с пропуснати ваксини.