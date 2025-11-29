БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шеста чернодробна трансплантация от началото на годината във ВМА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

Шеста чернодробна трансплантация от началото на годината във ВМА
Снимка: БТА
Слушай новината

Във Военномедицинска академия беше извършена поредна чернодробна трансплантация – шеста от началото на годината, съобщиха от лечебното заведение, като отбелязват, че това се случва в навечерието на празника на академията.

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години. Операцията е продължила около шест часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние, контактна, адекватна, екстубирана, с подобряващи се показатели и под активно наблюдение, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационната програма във ВМА, цитиран от пресцентъра на академията.

Сложната интервенция е извършена съвместно с проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия. До трансплантацията се е стигнало след донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, където на 28.11.2025 г. бе извършена експлантацията на черния дроб от екип, начело с д-р Иван Иванов.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Успешното развитие на трансплантационната програма не е въпрос на единични усилия, а резултат от последователна политика и дългогодишна подготовка. ВМА разполага с екипи, които поддържат 24-часова готовност за реагиране при всяка донорска ситуация, като доказва, че инвестициите в тяхното обучение, модерната апаратура и вътрешната координация водят до реални, измерими резултати, отбелязват от болницата.

#ВМА #трансплантации

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
1
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
3
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
4
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
5
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
6
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Здраве

Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
10807
Чете се за: 06:10 мин.
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения
Чете се за: 04:12 мин.
Иван Кокалов: Ще настъпи хаос в здравната система Иван Кокалов: Ще настъпи хаос в здравната система
Чете се за: 01:30 мин.
Студенти помагат на хора, претърпели инсулт Студенти помагат на хора, претърпели инсулт
Чете се за: 03:02 мин.
Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в Югозапада се успокоява Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в Югозапада се успокоява
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ) Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Сблъсъци с полицията срещу "Алтернатива за Германия"
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ