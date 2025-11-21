Шиникова отпадна в полуфиналите на двойки в Анталия

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова беше елиминирана на полуфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и румънката Андрея Присъкариу отстъпиха от №3 в схемата Илинка Амарией (Румъния) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия) с 2:6, 2:6 за малко повече от час.

Поставеният под №2 тандем загуби откриващия сет след пробиви в първия и в седмия гейм, а във втората част те изостанаха с 1:5 по пътя към поражението.