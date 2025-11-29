Шиникова загуби на финала на двойки в Тунис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надпреварата е с награден фонд от 30 000 долара.

Изабелла Шиникова и Анастасия Абанято (Италия) загубиха финала на турнира на двойки в Монастир, Тунис с награден фонд от 30 000 щатски долара.

Във финала Шиникова и Абанято отстъпиха с 3:6, 2:6 пред американките Кейли Евънс и Джордън МакБрайд.

И двата сета се развиха по сходен начин, като до средата им резултатът бе равен, но в края Евънс и МакБрайд спечелиха по четири поредни гейма, което им осигури и победата.

За Шиникова това бе възможност да спечели петата си титла на двойки на турнири под егидата на Международната тенис федерация (ITF).

