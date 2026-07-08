Шофьорът, причинил смъртта на две жени във Варна, остава с мярка "подписка"

Шофьорът, който уби две жени на тротоар във Варна в края на миналата година, остава с мярка “подписка”. Това реши Варненския окръжен съд.

Частните обвинители поискаха 53-годишният водач да получи по-тежка мярка, защото има опасност да се укрие.

"Ако приемем, че този човек има епилептичен пристъп, той е навън и продължава да е опасен за хората", каза адвокат Георги Радков.

При инцидента на 22 декември загинаха две жени, на 53 и на 79 години. Внукът на една от жертвите Петър Станев коментира, че също не е доволен от мярката “подписка”. От прокуратурата пък поискаха парична гаранция.

В съдебната зала, адвокатът на шофьора заяви, че прокуратурата е допуснала процесуално нарушение, като не е изписала конкретна буква в обвинението. Затова съдът върна на прокуратурата текста, за да бъде поправен.

Водачът е страдал от епилепсия и поне три дни преди инцидента не е приемал предписаните му медикаменти, които е трябвало да взема ежедневно, съобщиха преди дни от прокуратурата. Назначената експертиза е установила липса на съответната лекарствена съставка в кръвната му проба.

Към момента на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на пътнотранспортно произшествие при условията на съзнавана непредпазливост.

Новите заседания по делото, в които ще се изслушват свидетели, бяха насрочени за края на септември.