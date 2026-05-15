Историята на едни от най-атрактивните фенове по трасето на Джиро д'Италия 2026 в България - Деси и Йосиф, известни като "динозаврите“, приключи с щастлива развръзка.

Двойката, която привлече вниманието на зрителите и социалните мрежи с колоритните си костюми по време на първите три етапа у нас, потърси съдействие за изгубената брачна халка на съпруга. В отговор на апела, бе отправен призив към всички, които разполагат със снимки и видеа от изкачването към Боровец, да помогнат за проследяване на маршрута.

След първоначална информация, че пръстенът не е открит, последва нова проверка, при която бижуто все пак е било намерено. Така, благодарение на усилията на организаторите, медията и множеството фенове, историята завърши с положителен край.

Случаят се превърна в още един символ на атмосферата около старта на Джиро д'Италия 2026 в България, който привлече хиляди зрители по трасетата в София и към Боровец и отчете сериозен интерес и ангажираност от страна на публиката.