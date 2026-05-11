"Прогресивна България" с мерки срещу високите...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в...
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Джирото се сбогува с България пред 250 000 души: София се превърна в празник на колоезденето

Огромен интерес към трите етапа у нас, Пол Мание блесна в спринта, а страната ни впечатли света със страст и организация

България изпрати подобаващо едно от най-големите колоездачни събития в света, след като над 250 000 души изпълниха улиците на София за финала на третия етап от Джиро д’Италия. Страната ни остави ярка следа в тазгодишното издание, впечатлявайки както с организацията, така и с ентусиазма на феновете.

Етапът от Пловдив до столицата затвърди силния интерес към колоезденето у нас, а атмосферата по трасето бе определена като "трогателна“ от международните наблюдатели. България се превърна в сцена не само на спортна битка, но и на истински празник, в който зрители от всички възрасти създадоха незабравима картина.

На финала в София победата грабна младият френски спринтьор Пол Мание, който отново демонстрира класа и усет в решаващите метри. 22-годишният състезател на Soudal Quick-Step изпревари олимпийския шампион Джонатан Милан, който допусна тактически грешки и не успя да разгърне пълния си потенциал.

Италианецът остана без ключовата подкрепа на своя "влак“ и тръгна твърде рано в спринта, което позволи на Мание да се възползва от ситуацията и да запише нов успех. Французинът затвърждава репутацията си на една от изгряващите звезди в колоезденето, като вече има две етапни победи в тазгодишното издание.

Българските етапи дадоха сцена и на други интересни имена, сред които уругваецът Гийермо Томас Силва, който се представи уверено сред лидерите и привлече вниманието на специалистите.

Освен спортната интрига, Джирото показа и потенциала на България като домакин на големи международни събития. Въпреки липсата на дълбоки традиции в колоезденето, страната ни демонстрира "глад“ за спорта, страстна публика и отлични условия за провеждане на надпреварата.

След трите етапа у нас керванът на Джирото продължава към Италия, но ще отнесе със себе си спомена за топлото посрещане, пълните улици и емоциите, които България подари на състезатели и фенове.

