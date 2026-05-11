Васил Терзиев за Джиро д'Италия: Когато работим като един отбор, резултатите надминават и най-смелите очаквания

България прие първите три етапа в 109-ото издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света - Обиколката на Италия. БНТ 3 предава на живо състезанията, които се радваха на голям зрителски интерес и които получиха широк отзвук по целия свят.

Отбор България показа най-доброто от себе си! Заедно написахме тази история. ​Стартът на Giro d’Italia у нас приключи с триумф! От 8 до 10 май доказахме, че когато работим като един отбор, резултатите надминават и най-смелите очаквания. Тоза заяви кметът на София Васил Терзиев след приключването на историческото домакинство на България на една от най-емблематичните колоездачни обиколки в света. Страната ни бе домакин на първите три етапа, а събитието предизвика огромен интерес у нас и по света.

"Организаторите бяха категорични: това са може би най-силните състезания, правени извън Италия. Каква по-добра реклама за България пред света?", написа още в профила си във Фейсбук кметът на столицата, който награди победителя в третия етап Пол Мание от Франция.

"Огромно благодаря на всички 250 хиляди човека, които днес изпълниха улиците на София и създадоха тази невероятна енергия! На близо 30 хиляди колоездачи, с които изпълнихме Цариградско шосе в най-мащабното вело шествие, което градът е виждал. Благодаря на всички кметове, министри и екипи, с които работихме неуморно в последните месеци. Заслужаваше си. ​България показа най-добрата си светлина. Това е само началото!", пише още Терзиев.

По време на третия етап, изпълнителният директор на Джиро д'Италия Пауло Белино заяви в ексклузивно интервю за БНТ, че тазгодишното издание на състезанието се радва на най-добрия старт в своята история.

"Не очаквах тази фантастична публика. Благодаря на цяла България за цялата седмица. Благодаря на правителството, на министерствата и на кметствата. Това е най-фантастичният старт на Джиро д'Италия", категоричен бе италианецът.

