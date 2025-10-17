БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че...
Чете се за: 03:07 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Щетите от експлозията в блок в Букурещ се оценяват на над 9 милиона евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Запази
щетите експлозията блок букурещ оценяват милиона евро
Снимка: БТА
Слушай новината

Експлозията в жилищен блок в Букурещ днес, при която загинаха трима души, а 17 бяха ранени, е предизвикала щети на стойност най-малко 9 милиона евро, съобщава новинарският сайт Зиаре, позовавайки се на първоначални оценки на брокер на недвижими имоти. Тази сума не включва щети по общите части, съседни сгради, намиращата се наблизо гимназия, която беше евакуирана, или автомобилите на паркинга на блока.

Повредената осеметажна сграда в квартал Рахова в Сектор 5 включва 108 апартамента, а ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат предупреди, че блокът е застрашен от рухване. Премиерът Илие Боложан посочи по-рано днес, че сградата най-вероятно няма да може да бъде възстановена и ще трябва да бъде разрушена.

Намиращият се наблизо лицей "Димитрие Болинтяну" също е понесъл щети от взрива като счупени прозорци и други. Префектът на Букурещ Андрей Нистор обяви, че учениците ще учат онлайн следващата седмица. Що се отнася до жителите на блока, които бяха евакуирани от сградата сутринта, временният кмет на Букурещ Стелиан Буждувяну увери, че никой няма да остане без подслон. Той уточни, че над 30 души вече са насочени към хотели, определени от общината, която ще покрие изцяло разходите.

Кметството заяви също, че засегнатите семейства ще получат финансова помощ за плащане на наем, като отпуснатата за тази цел сума възлиза на 2,9 милиона леи (над 570 000 евро). Помощта ще варира от 360 до 1030 евро месечно в зависимост от броя на членовете на семейството, а срокът ѝ ще бъде до 12 месеца.

Буждувяну уточни, че между 400 и 500 души са засегнати от експлозията, но засега не се знае точният брой на семействата, които ще имат нужда от настаняване.

Друга помощ за пострадалите лица в размер на 6 милиона леи (1,18 милиона евро) беше отпусната от Комитета за извънредни ситуации на Сектор 5. Същевременно на различни места в румънската столица са открити центрове, където може да бъдат направени дарения за засегнатите от експлозията под формата на дрехи, обувки, спално бельо и одеяла, както и трайни хранителни продукти.

Според първоначални данни, представени от премиера Илие Боложан, експлозията е свързана с изтичане на газ. Той посочи, че вчера е бил подаден сигнал към компанията доставчик Дистригаз, която е спряла газоподаването и е пломбирала крана, но впоследствие пломбата е била скъсана и газоподаването е било възстановено.

#жертви след експлозия #Взрив в жилищен блок #Букурещ #експлозия

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
2
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
3
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
4
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Балкани

Автобус се преобърна в Сърбия – двама души загинаха, 80 са ранени
Автобус се преобърна в Сърбия – двама души загинаха, 80 са ранени
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
5272
Чете се за: 02:25 мин.
Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно военно учение Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно военно учение
Чете се за: 01:47 мин.
Казахи в Турция - живописно селце пази централноазиатските традиции Казахи в Турция - живописно селце пази централноазиатските традиции
Чете се за: 00:42 мин.
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
Чете се за: 01:07 мин.
Гърците вече купуват над 2000 храни и продукти от първа необходимост с намаление Гърците вече купуват над 2000 храни и продукти от първа необходимост с намаление
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ