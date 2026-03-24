Швьонтек се раздели с треньора си след провала в Маями

Вим Фисет заяви, че и той, и Ига Швьонтек са „искали и са работили за повече“, след като полската звезда обяви края на съвместната им работа.

Бившата №1 в света съобщи в социалните мрежи, че двамата се разделят, като подчерта, че е „решила да поеме по различен път“ от белгийския специалист.

„Това беше интензивен период, изпълнен с предизвикателства и много важни преживявания. Благодарна съм за подкрепата, опита и всичко, което постигнахме заедно – включително една от най-големите ми мечти в спорта“, написа Швьонтек.

Раздялата идва след изненадващата ѝ загуба с 1:6, 7:5, 6:3 от Магда Линет в първия ѝ мач на турнира в Маями.

В момента №3 в света преживява труден старт на сезон 2026, като има баланс от 12 победи и 6 загуби и не е преминавала четвъртфинал на нито един турнир.

Швьонтек работеше с Фисет от октомври 2024 година. Той е бил треньор на редица звезди от WTA тура, сред които Ким Клайстерс, Симона Халеп, Анджелик Кербер, Виктория Азаренка, Джън Цинвен и Наоми Осака.

Най-големият успех в съвместната им работа бе титлата от Уимбълдън през юли миналата година – първа за Швьонтек на тревната настилка и шеста от Големия шлем в кариерата ѝ. По време на сътрудничеството им тя спечели още турнирите в Синсинати и Сеул.

В публикация в Instagram Фисет също коментира раздялата:

„Никога не знаеш накъде ще те отведе животът и с кого ще те срещне по пътя. През 2018 г. срещнах Ига на вечерята на шампионите на Уимбълдън, след като тя спечели при юношите. Седем години по-късно го спечелихме заедно. Хубава история“, написа 46-годишният треньор.

„И двамата искахме и работихме за повече, но споделихме важни моменти и уроци. Ига, пожелавам ти успех занапред – сигурен съм, че ще го постигнеш. Благодаря и на феновете ѝ, особено на полската общност, за подкрепата. Срещнах много от вас лично и оценявам истинската ви страст към спорта. Надявам се тя да продължи да расте. Със семейството ми до мен се връщам към всички мили послания, които получих, и с нетърпение гледам към бъдещето“, добави Фисет.