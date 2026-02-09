БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сиатъл Сийхоукс победи Ню Ингланд Пейтриътс и спечели Супербоул

Отборът спечели трофея „Винс Ломбарди" за втори път.

Сиатъл Сийхоукс
Снимка: БТА
Сиатъл Сийхоукс показа впечатляваща защита и победи Ню Инглънд Пейтриътс с 29:13, с което си осигури убедителна победа в Супербоул.

Шоуто на НФЛ, оживено от енергичното изпълнение на пуерториканската звезда Бад Бъни по време на полувремето, до голяма степен не успя да достави очакваните вълнения на терена на „Леви'с Стейдиъм“ в Санта Клара, Калифорния.

Куотърбекът на Сиатъл Сам Дарнолд отбеляза един тъчдаун, а кикърът Джейсън Майърс реализира пет фийлд гола от игра, което е рекорд за Супербоул. Сийхоукс спечели трофея „Винс Ломбарди“ за втори път.

Дрейк Мей от Ню Инглънд се бореше да стане най-младият куотърбек в историята на НФЛ, спечелил Супербоул, след като поведе Пейтриътс през възродена кампания в редовния сезон. 23-годишният преживя кошмар в най-важния мач в младата си кариера, като беше съборен шест пъти и не успя да задвижи атаката на Пейтриътс.

Ню Инглънд беше принуден да отстъпи осем от първите си девет владения и въпреки че най-накрая стигна до крайната зона с тъчдаун в четвъртата четвърт, нещастието на Мей продължи с прехващане, което доведе до още един фийлд гол на Майърс.

След това Мей не получи почивка, като куотърбекът на Ню Инглънд беше съборен, което позволи на лайнбекъра Ученна Нвосу да се втурне в крайната зона за тъчдаун.

