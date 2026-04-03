Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Силен Коди Милър-Макинтайър не спаси Цървена звезда от загуба срещу Партизан

Силен мач на Коди Милър-Макинтайър не бе достатъчен за "звездашите“

Партизан спечели сръбското дерби срещу Цървена звезда с 89:82 в среща от 35-ия кръг на Евролига.

Въпреки поражението, българският национал Коди Милър-Макинтайър се представи на високо ниво, записвайки 24 точки, 9 асистенции и 4 борби за 35 минути на паркета. Липсата на достатъчна подкрепа от съотборниците му обаче се оказа решаваща.

Двубоят бе равностоен през първата част и завърши при 38:38 на почивката. След паузата най-полезният играч за домакините Карлик Джоунс пое инициативата и изведе Партизан до аванс от 72:57.

Цървена звезда успя да намали изоставането си до 82:85 в края, но точни наказателни удари на Джоунс и Бруно Фернандо в последните секунди гарантираха успеха за „черно-белите“.

Карлик Джоунс завърши като най-резултатен с 26 точки, Стърлинг Браун добави 22 точки, а Бруно Фернандо се отчете с 15.

В друг от ключовите мачове Жалгирис победи Барселона с 83:71 и се изкачи до шестото място в класирането. Моузес Райт се отличи с 18 точки и 11 борби за литовския тим.

Дубай Баскетбол се наложи над Монако със 101:91, докато Париж Баскет победи Олимпия Милано със 103:93.

В последния мач за вечерта Макаби Тел Авив надделя над Анадолу Ефес със 103:89.

След този кръг Партизан остава далеч от зоната на плейофите, докато Цървена звезда запазва позиции около топ 10, но ще се нуждае от силен финал на редовния сезон, за да продължи напред.

#Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Барселона

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
4
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
5
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Почина големият композитор Михаил Белчев
6
Почина големият композитор Михаил Белчев

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Евролига

Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа над Лион-Вильорбан
Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа над Лион-Вильорбан
Димитрис Итудис: Вярата и концентрацията ни донесоха обрата срещу Панатинайкос Димитрис Итудис: Вярата и концентрацията ни донесоха обрата срещу Панатинайкос
Чете се за: 01:32 мин.
Иш Уейнрайт: Везенков е българска суперзвезда Иш Уейнрайт: Везенков е българска суперзвезда
Чете се за: 01:05 мин.
Виртус Болоня се раздели с треньора Душко Иванович Виртус Болоня се раздели с треньора Душко Иванович
Чете се за: 00:52 мин.
Александър Везенков сред лидерите в Евролигата и основен претендент за MVP Александър Везенков сред лидерите в Евролигата и основен претендент за MVP
Чете се за: 02:15 мин.
Цървена звезда пречупи Баскония след продължение, Милър-Макинтайър блести с 13 асистенции Цървена звезда пречупи Баскония след продължение, Милър-Макинтайър блести с 13 асистенции
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
