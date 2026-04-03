Силен Коди Милър-Макинтайър не спаси Цървена звезда от загуба срещу Партизан

Партизан спечели сръбското дерби срещу Цървена звезда с 89:82 в среща от 35-ия кръг на Евролига.

Въпреки поражението, българският национал Коди Милър-Макинтайър се представи на високо ниво, записвайки 24 точки, 9 асистенции и 4 борби за 35 минути на паркета. Липсата на достатъчна подкрепа от съотборниците му обаче се оказа решаваща.

Двубоят бе равностоен през първата част и завърши при 38:38 на почивката. След паузата най-полезният играч за домакините Карлик Джоунс пое инициативата и изведе Партизан до аванс от 72:57.

Цървена звезда успя да намали изоставането си до 82:85 в края, но точни наказателни удари на Джоунс и Бруно Фернандо в последните секунди гарантираха успеха за „черно-белите“.

Карлик Джоунс завърши като най-резултатен с 26 точки, Стърлинг Браун добави 22 точки, а Бруно Фернандо се отчете с 15.

В друг от ключовите мачове Жалгирис победи Барселона с 83:71 и се изкачи до шестото място в класирането. Моузес Райт се отличи с 18 точки и 11 борби за литовския тим.

Дубай Баскетбол се наложи над Монако със 101:91, докато Париж Баскет победи Олимпия Милано със 103:93.

В последния мач за вечерта Макаби Тел Авив надделя над Анадолу Ефес със 103:89.

След този кръг Партизан остава далеч от зоната на плейофите, докато Цървена звезда запазва позиции около топ 10, но ще се нуждае от силен финал на редовния сезон, за да продължи напред.