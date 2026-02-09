БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Силно българско представяне на Европейската купа по фехтовка в София

Спорт
В рамките на двата състезателни дни публиката стана свидетел на динамични, оспорвани двубои и фехтовка на високо ниво.

Европейска купа по фехтовка в зала София
Снимка: Пресслужба
В столичната зала „София“ в Борисовата градина се проведе изключително силна Европейска купа по фехтовка (рапира), която събра 402 състезатели от 37 държави и получи най-висок рейтинг в календара на Европейската конфедерация по фехтовка.

В рамките на двата състезателни дни публиката стана свидетел на динамични, оспорвани двубои и фехтовка на много високо ниво.

Българските състезатели се представиха достойно сред сериозната международна конкуренция. С особена радост отличаваме Савина Петрова, която завоюва бронзов медал при момичетата до 14 години, носейки престижно отличие за България и заслужени аплодисменти от публиката и специалистите в залата.

Стабилно и уверено представяне записа и Ваяна Делчева, която зае 12-о място в крайното класиране при кадетките до 17 години, в конкуренцията на над 135 състезателки. За отличното си участие тя бе отличена със специална купа, връчена от президента на Българската федерация по фехтовка Йордан Гълъбов и председателя на клуба-организатор ФК „Олимпик София“ Камелия Александрова.

В отборната надпревара българският тим в състав Пресиян Бончев, Езра Гидберг, Мартин Велев и Росен Великов завърши на 8-о място, демонстрирайки отличен отборен дух, борбеност и стабилна игра срещу едни от най-силните европейски формации.

След края на състезанията се проведоха официалните награждавания в индивидуалните и отборните надпревари, като призьорите получиха специално изработени медали и символични награди. Камелия Александрова, в качеството си на мениджър „Рапира“ към Българската федерация по фехтовка и председател на клуба-организатор, подчерта високото ниво на турнира, отличната организация и значението на подобни международни събития за развитието на младите български фехтовачи.

Европейската купа утвърди София като силен домакин на престижни международни състезания и даде сериозен тласък и мотивация за бъдещите успехи на българската фехтовка.

