Силно представяне на българите на Балканиадата по прескачане на препятствия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Българските представители завоюваха 1 златен, 3 сребърни и 3 бронзови отличия в.петте категории на първенството в Белград.

От 4 до 7 септември в сръбската столица Белград се проведе балканският шампионат по конна езда в дисциплината прескачане на препятствия. Конкуренцията беше много сериозна, защото за първи път в надпреварата участваха цели 10 държави, сред които домакините от Сърбия, България, Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

България се представи с пълни отбори във всички състезателни категории - деца, юноши до 18 години, млади ездачи /18 - 21 г./, жени, мъже.

Първенството стартира на 4 септември с първия кръг в индивидуалните надпревари. На следващия ден започнаха отборните състезания, където Турция доминираше изцяло, като спечели и трите златни медала за деня /при мъжете, жените и младите ездачи/.

Отборът при мъжете в състав Ивана Ангелова с Манхатън, Диян Балчев с Бабук, Красимир Димитров с Лост Ин Ю и Антон Дацински с Чакоруе заслужи бронзовите отличия при много силна конкуренция.

С бронз в оспорвано съревнование се окичиха и младите български ездачи в състав Милко Кочев с Карино, Дара Брезоева с Кики Трен, Ася Петрова с Ал Д'Баран и Десислава Миланова с Диамант.

При жените България остана на четвърто място с равен брой наказателни точки със сребърния медалист Румъния и бронзовия Гърция, но с по-лоши времеви показатели.

В събота, когато България честваше 140 г. от своето Съединение, първият златен медал /при децата/ отново беше за турския отбор, който надделя след оспорван бараж над нашия тим, съставен от Александър Бонев, Дария Чолакова, Ивайла Плочева и Лора Чолакова.

Така последната ни надежда за златен медал в празничния за България ден останаха юношите, които от самото начало на Балканиадата даваха заявки за много силно представяне.

В отбора ни личаха имената на държавната шампионка Елиза Чолакова, на балканските шампионки от Истанбул 2024 г. Марта Колушева и Драга Тодорова, и на талантливата Елена Хаджова. Четирите български момичета показаха блестяща езда, не допуснаха нито една наказателна точка и безапелационно спечелиха балканската титла. Това беше най-убедително спечелената титла на цялата Балканиада.

На 7 септември се проведоха индивидуалните финали в петте дисциплини. Отново за България най -силно се представиха ездачите в категория "Юноши", като три от момичетата ни успяха да влязат в топ 5 на състезанието. Марта Колушева завоюва сребърния медал, а Драга Тодорова и Елиза Чолакова заеха съответно четвърто и пето място. Златото отиде при Хория Бутуза от Румъния, а бронзът при Инди Шимлеша от Хърватия.

Много добре се представиха и състезателите ни в категорията "Деца". В крайното класиране Дария Чолакова завоюва сребро, а Александър Бонев бронз. При най-малките в категория "Пони" сребро заслужи и 8-годишната Карина Чолакова с кон Олаф К.

Пети места постигнаха Лидия Желязкова при жените и Милко Кочев при младите ездачи.

Така страната ни завърши първенството с един златен, четири сребърни и три бронзови медала, като погледите на нашите състезатели вече са насочени към следващата Балканиада, която ще се проведе догодина в Солун.

