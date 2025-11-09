БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония

То е с магнитут 6,7

Японската метеорологична агенция съобщи, че днес е било регистрирано силно земетресение с магнитуд 6,7 по предварителни данни край северното крайбрежие на Япония, предаде Асошиейтед прес.

Земният трус е разтърсил бреговете на японската префектура Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност.

Япония издаде предупреждение за опасност от цунами в префектура Ивате, съобщи телевизия Ен Ейч Кей (NHK), като призова жителите да се отдалечат от крайбрежните райони.

Очаква се вълната цунами да бъде с височина около един метър, допълни японската обществена телевизия.

