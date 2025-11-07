БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки

Силвия изисква качество във всичко - това много ни харесва, коментира треньорката на Казахстан Меруерт Балгимбаева.

Главният треньор на клуб Сияние и член на Академията на Международната федерация по гимнастика Силвия Митева работи в София с част от националния отбор на Казахстан. Тя поставя нови съчетания на световната шампионка за девойки Акмарал Ерекешева, която спечели два златни и един сребърен медал на световното първенство в София през лятото, както и на съотборничките ѝ Дария Кушербаева, Айганим Ризбек и Анел Динишиева.

"На нас много ни харесва в България. Нашите добри впечатления са още от световното първенство за девойки в София. Просто сме влюбени в България", каза треньорката на Казахстан Меруерт Балгимбаева, която работи съвместно с Митева.

"Харесва ни начинът, по който Силвия коригира, поставя съчетанията и обръща внимание на детайлите. Тя може да ни даде ценни насоки и по отношение на артистичността. Тренираме по около осем часа на ден. Силвия изисква качество във всичко - това много ни харесва", добави тя.

През новия сезон, в който Ерекешева преминава в категория жени, ще бъдат поставени три нови композиции - с топка, бухалки и лента, докато изпълнението с обръч ще бъде запазено, но значително усложнено.

"Никога не сме бързали. Подготвяхме Акмарал постепенно и на 15 години вече я изведохме на световния подиум. Така ще продължим и сега - без рязък скок при жените. Първо стойка и техника, после усложняване", подчерта Балгимбаева.

По думите ѝ българската школа впечатлява с "разнообразни, интересни и необикновени изпълнения" и с различния стил на всяка гимнастичка.

Казахстанският отбор планира участие в международен турнир в Гърция, на Световните купи, на шампионата на Азия и Азиатските игри, като задължително ще стартира и на Световната купа в София.

"Децата са невероятни. Това са много умни и трудолюбиви деца. Слушат, попиват всичко. Работим по 7-8 часа в залата и дори не усещаме кога минава времето. Наистина е удоволствие да работя с тях", коментира Силвия Митева пред БНР.

