БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Прогресивна България" с мерки срещу високите...
Чете се за: 05:22 мин.
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в...
Чете се за: 07:40 мин.
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Славчев претърпя нова операция след 19 месеца борба с контузия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът на Локомотив София премина през поредна интервенция на глезена и обяви: "Никога не се предадох - ще се върна на терена

Симеон Славчев претърпя нова операция след 19 месеца борба с контузия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Полузащитникът на Локомотив София Симеон Славчев е претърпял операция на глезена, след като в продължение на близо година и половина се бори с тежка и упорита контузия. Новината бе съобщена лично от бившия национал на България чрез емоционален пост в социалните мрежи.

Футболистът разкри, че последните 19 месеца са били изпълнени с болка, лечения и непрекъснати опити за завръщане към пълноценна игра. В този период той е преминал през редица терапии и медицински процедури в различни държави, включително България, Турция, Румъния, Великобритания и Испания.

"19 месеца болка, операции, възстановявания, съмнения и битки, които малко хора виждат. Играх и тренирах с болки през цялото това време“, сподели Славчев, подчертавайки трудностите, през които е преминал.

Той благодари на лекарите, извършили последната интервенция, както и на клуба, ръководството и близките си за подкрепата в най-тежките моменти. Въпреки изпитанията, футболистът остава категоричен, че не е загубил мотивация.

"Има нещо, което тези 19 месеца не успяха да ми отнемат – любовта ми към футбола. Никога не се предадох. И няма да се предам“, заяви още халфът.

Славчев изрази увереност, че ще се завърне отново на терена и ще продължи кариерата си, подчертавайки, че най-важната му цел е отново да играе свободно и без болка.

#ПФК Локомотив София #Симеон Славчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
1
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
2
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
3
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
4
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
5
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия"...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
6
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български футбол

Любослав Пенев: Мача на надеждата не е за резултат - той е за живот
Любослав Пенев: Мача на надеждата не е за резултат - той е за живот
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец
Чете се за: 06:07 мин.
Филип Кръстев претърпя операция Филип Кръстев претърпя операция
Чете се за: 01:42 мин.
Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния Николета Бойчева се разписа при победата на ФК Фарул (Констанца), който спечели титлата в Румъния
Чете се за: 02:17 мин.
Кои са номинираните в 25-то издание на анкетата "Футболист на футболистите" Кои са номинираните в 25-то издание на анкетата "Футболист на футболистите"
Чете се за: 03:20 мин.
Детският футболен турнир „България, децата и футбола“ под патронажа на Кирил Десподов ще се проведе отново в Кресна Детският футболен турнир „България, децата и футбола“ под патронажа на Кирил Десподов ще се проведе отново в Кресна
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Доналд Тръмп: "Примирието е на изкуствено дишане"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ