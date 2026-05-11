Симеон Славчев претърпя нова операция след 19 месеца борба с контузия

Полузащитникът на Локомотив София Симеон Славчев е претърпял операция на глезена, след като в продължение на близо година и половина се бори с тежка и упорита контузия. Новината бе съобщена лично от бившия национал на България чрез емоционален пост в социалните мрежи.

Футболистът разкри, че последните 19 месеца са били изпълнени с болка, лечения и непрекъснати опити за завръщане към пълноценна игра. В този период той е преминал през редица терапии и медицински процедури в различни държави, включително България, Турция, Румъния, Великобритания и Испания.

"19 месеца болка, операции, възстановявания, съмнения и битки, които малко хора виждат. Играх и тренирах с болки през цялото това време“, сподели Славчев, подчертавайки трудностите, през които е преминал.

Той благодари на лекарите, извършили последната интервенция, както и на клуба, ръководството и близките си за подкрепата в най-тежките моменти. Въпреки изпитанията, футболистът остава категоричен, че не е загубил мотивация.

"Има нещо, което тези 19 месеца не успяха да ми отнемат – любовта ми към футбола. Никога не се предадох. И няма да се предам“, заяви още халфът.

Славчев изрази увереност, че ще се завърне отново на терена и ще продължи кариерата си, подчертавайки, че най-важната му цел е отново да играе свободно и без болка.