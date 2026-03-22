Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Симон Ехамер постави нов световен рекорд в Торун

Швейцарецът подобри постижението на Ашън Ийтън в седмобоя.

Снимка: БТА
Швейцарецът Симон Ехамер подобри световния рекорд в седмобоя на американеца Аштън Ийтън от 2012-а година на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Ехамер показа, че е в отлична форма още в първите дисциплини като бяга 6.69 секунди на 60 метра и записа 8.15 метра на скок дължина. В следващите две дисциплини той има 14.87 на гюле и 2.02 на скок височина. Във втория ден швейцарецът постави световен рекорд на 60 метра с препятствия в рамките на седмобоя със 7.52, а след това оглави класирането и на овчарския скок с 5.30. Така преди последната дисциплина 1000 метра Ехамер вече имаше реални шансове и с 2:41.04 минути събра 6670 точки.

Старият световен рекорд също бе постигнат на Световно първенство в зала в Истанбул през 2012-а от Ийтън с 6645 точки.

Вицешампион стана Хелт Балдуин (САЩ) с 6337 точки, а трети е неговият сънародник айл Гарланд с 6245 точки.

Ехамер получи и 50 000 долара бонус от Световната атлетика за рекорда към премията от 40 000 долара за първото място.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
5
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Други спортове

Две титли за България на турнира Aphrodite Cup по художествена гимнастика
Две титли за България на турнира Aphrodite Cup по художествена гимнастика
Агате де Соуса със световна титла в скока на дължина, Том Уолш отново №1 в гюлето в Торун Агате де Соуса със световна титла в скока на дължина, Том Уолш отново №1 в гюлето в Торун
Чете се за: 01:47 мин.
Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026 Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026
Чете се за: 01:57 мин.
Илиян Пищиков: Божидар Саръбоюков е готов за медал, трябва и малко късмет Илиян Пищиков: Божидар Саръбоюков е готов за медал, трябва и малко късмет
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер НА ЖИВО: Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер
Чете се за: 00:40 мин.
Никола Цолов: Готов съм да направя следващата крачка, когато дойде моментът Никола Цолов: Готов съм да направя следващата крачка, когато дойде моментът
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10% Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10%
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Лавина взе три жертви в италианската провинция Южен Тирол
Чете се за: 01:17 мин.
По света
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
