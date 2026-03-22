Симон Ехамер постави нов световен рекорд в Торун

Швейцарецът Симон Ехамер подобри световния рекорд в седмобоя на американеца Аштън Ийтън от 2012-а година на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Ехамер показа, че е в отлична форма още в първите дисциплини като бяга 6.69 секунди на 60 метра и записа 8.15 метра на скок дължина. В следващите две дисциплини той има 14.87 на гюле и 2.02 на скок височина. Във втория ден швейцарецът постави световен рекорд на 60 метра с препятствия в рамките на седмобоя със 7.52, а след това оглави класирането и на овчарския скок с 5.30. Така преди последната дисциплина 1000 метра Ехамер вече имаше реални шансове и с 2:41.04 минути събра 6670 точки.

Старият световен рекорд също бе постигнат на Световно първенство в зала в Истанбул през 2012-а от Ийтън с 6645 точки.

Вицешампион стана Хелт Балдуин (САЩ) с 6337 точки, а трети е неговият сънародник айл Гарланд с 6245 точки.

Ехамер получи и 50 000 долара бонус от Световната атлетика за рекорда към премията от 40 000 долара за първото място.