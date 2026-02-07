Симов: Трудът ни отиде на вятъра за 5-6 минути

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов определи като „наивна грешка“ момента, който е пречупил отбора му при загубата с 1:3 от Левски в мач от 20-ия кръг на първенството. Според него именно първият гол, паднал след контраатака, е обезсмислил усилията на врачани от силното първо полувреме.

„Мога да бъда горд от това, което показа отборът. Изключение са 5-6 минути в началото на второто полувреме, когато трудът ни отиде на вятъра“, заяви Симов след срещата.

Наставникът посочи, че Ботев е допуснал грешка при изнасянето на топката, което е довело до попадението на Левски.

„Пресираха ни, отнеха топката и трябваше да тичаме назад – нещо, което е много трудно за защитниците. След това не успяхме да се върнем в мача. През първото полувреме имахме пропуски, бяхме пренавити, но в много моменти се справяхме добре. Ще работим, за да бъдем още по-добри“, добави той.

Симов поздрави Левски за победата и изрази мнението си за играта на „сините“.

„Пожелавам им да станат шампиони. Според мен и неутралните зрители виждат, че Левски е най-добре окомплектованият отбор и играе най-добрия футбол“, каза още специалистът.

Тодор Симов има дългогодишна история с Левски, където работи в различни треньорски роли в периода 2012–2022 година.