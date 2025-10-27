БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Синът на Тиаго Силва получи повиквателна за националния отбор на Англия до 15 г.

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
14-годишният Яго Силва е защитник в академията на Челси.

тиаго силва псж парите спечелят шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Синът на легендарния бразилски защитник Тиаго Силва - Яго Силва, получи първа повиквателна за националния отбор на Англия по футбол до 15 години. Той е от академията на Челси, където играе след като баща му премина в лондонския отбор през 2020 г. 14-годишният Яго Силва също е защитник, като вече впечатлява всички с техническите си умения и способността да чете играта.

Повиквателната за защитника не гарантира, че той ще избере в бъдеще да играе за Англия, но показва стремежа на Футболната асоциация в Англия да запази талантите, които са се развили на територията на страната. Силва младши може да избере в следващите години да играе за родната си Бразилия.

Самият Тиаго Силва, който се върна в Бразилия, за да играе за Флуминензе, не скри гордостта си от постижението на сина си, като похвали работата и дисциплината му.

#национален отбор по футбол на Англия #Тиаго Силва

Алегри: Достатъчно силни сме, контузиите не са извинение
Алегри: Достатъчно силни сме, контузиите не са извинение
Куриоз: Ювентус ще плаща на трима треньори до 2027 г.
Чете се за: 02:12 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) 5:2
Светослав Петров: Целта пред националите до 17 г. е класиране за Елитен кръг
Чете се за: 01:35 мин.
Бившият вратар на Реал Мадрид и националния тим на Испания Очотoрена почина на 64 години
Чете се за: 01:32 мин.
Берое получи забрана за трансфери от ФИФА
Чете се за: 01:00 мин.

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)
Чете се за: 03:27 мин.
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.
По света
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
