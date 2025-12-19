Борусия Дортмунд надви Борусия Мьонхенгладбах и вече е втори в Бундеслигата

Борусия Дортмунд победи Борусия Мьонхенгладбах с 2:0 в първия мач от 15-ия кръг на Бундеслигата. "Жълто-черните се изкачиха до второто място в класирането.

Домакините откриха резултата на стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунд след десет минути игра. Юлиан Бранд засече от воле центриране на Никлас Зюле.

Преди почивката Карим Адейеми можеше да удвои преднината на тима си, но Мориц Николас отрази изстрела му.

След паузата дойде единственият точен удар на гостите. Грегор Кобел се справи с шут на Уаел Мохия.

В предпоследната 97-а минута възпитаниците на Нико Ковач подпечатаха успеха си. Резервата Максимилиан Байер оформи крайния резултат с удар по земя в далечния ъгъл, от вътрешността на наказателното поле.

Борусия Дортмунд се изкачи до второто място в класирането с актив от 32 точки. Борусия Мьонхенгладбах остава на 11-ата позиция в подреждането с 16 пункта.