БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борусия Дортмунд надви Борусия Мьонхенгладбах и вече е втори в Бундеслигата

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Юлиан Бранд и Максимилиан Байер се разписаха за победителите.

Борусия Дортмунд Юлиан Бранд
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Борусия Дортмунд победи Борусия Мьонхенгладбах с 2:0 в първия мач от 15-ия кръг на Бундеслигата. "Жълто-черните се изкачиха до второто място в класирането.

Домакините откриха резултата на стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунд след десет минути игра. Юлиан Бранд засече от воле центриране на Никлас Зюле.

Преди почивката Карим Адейеми можеше да удвои преднината на тима си, но Мориц Николас отрази изстрела му.

След паузата дойде единственият точен удар на гостите. Грегор Кобел се справи с шут на Уаел Мохия.

В предпоследната 97-а минута възпитаниците на Нико Ковач подпечатаха успеха си. Резервата Максимилиан Байер оформи крайния резултат с удар по земя в далечния ъгъл, от вътрешността на наказателното поле.

Борусия Дортмунд се изкачи до второто място в класирането с актив от 32 точки. Борусия Мьонхенгладбах остава на 11-ата позиция в подреждането с 16 пункта.

#Бундеслига 2025/2026 #Борусия Мьонхенгладбах #Борусия Дортмунд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ