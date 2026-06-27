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Синер забрави кошмара на „Ролан Гарос“: Готов съм за Уимбълдън

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Миналата година италианецът победи Карлос Алкарас във финала с 3:1 сета и триумфира за първи път на тревата в Лондон.

яник синер уимбълдън щастлив съм състезавам отново
Снимка: БТА
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През последните две години Яник Синер и Карлос Алкарас се утвърдиха като двамата големи господари в мъжкия тенис. След като испанецът получи контузия в китката през април, световният №1 изглеждаше почти недосегаем и основен фаворит за всички големи турнири.

Но на „Ролан Гарос“ италианецът преживя един от най-шокиращите сривове в последните години. Синер отпадна още във втория кръг, въпреки че водеше на Хуан Мануел Серундоло с два сета и 5:1 в третия.

Това поражение прекъсна впечатляващата му серия от 30 поредни победи, както и мечтата му да стане вторият най-млад тенисист след Карлос Алкарас, спечелил кариерен Голям шлем.

След загубата мнозина отдадоха срива на високите температури в Париж, но самият Синер не прие подобно обяснение. Въпреки това по време на подготовката си за Уимбълдън той беше забелязан да тренира с охлаждаща жилетка, когато температурите се повишаваха.

Два дни преди началото на защитата на титлата си срещу Миомир Кецманович италианецът разкри, че е преминал серия медицински изследвания след „Ролан Гарос“.

„Резултатите бяха много добри. Не можеш напълно да пресъздадеш усещането от мач заради напрежението и всичко, което го съпътства. Направихме някои промени, не големи, но аз вярвам именно в малките детайли. Засега сме доволни от работата, която вършим. Това обаче е дълъг процес и няма магическо решение“, заяви Синер.

Въпреки болезненото отпадане в Париж и липсата на официални мачове след това, именно той остава големият фаворит за титлата на Уимбълдън. Миналата година италианецът победи Карлос Алкарас във финала с 3:1 сета и триумфира за първи път на тревата в Лондон.

Хората, работили със Синер още като дете, не се съмняват, че именно неговата психическа устойчивост е най-голямото му оръжие.

„След всяка тренировка не искаше да спира. Казваше ми: „Ще почакам баща ми, но искам да поиграя още един час.“ Беше едва на четири години и това беше нещо невероятно. Не е нормално за дете на тази възраст“, разказа първият му треньор Андреас Шьонегер.

Първите пет месеца на сезона бяха впечатляващи за световния №1. Серията от 30 поредни победи между март и май му донесе пет последователни титли от сериите „Мастърс 1000“ на твърди кортове и клей.

Така Синер се присъедини към Новак Джокович като едва вторият тенисист в историята, спечелил всички девет турнира от категория „Мастърс 1000“.

Италианецът продължава да доминира благодарение на изключително силния си сервис, отличното посрещане и агресивната игра от основната линия. През миналия сезон той стана първият тенисист, който оглави едновременно статистиката както по спечелени сервис геймове (92%), така и по пробиви (32,6%). И през настоящата година той отново е лидер и в двата показателя.

На тревна настилка Синер има 29 победи в 39 мача, а в последните четири издания на Уимбълдън неизменно достига поне до четвъртфиналите. През 2022 и 2023 година беше спрян от Новак Джокович, през 2024 загуби драматичен петсетов двубой срещу Даниил Медведев, а година по-късно покори върха.

При отсъствието на Карлос Алкарас основният претендент за място срещу Синер във финала изглежда Александър Зверев. Италианецът води с 10:4 победи в преките им сблъсъци, макар че двамата никога не са се срещали на трева.

Най-сериозните препятствия по пътя му към нов финал изглеждат седемкратният шампион Новак Джокович и Даниил Медведев. Сърбинът има две победи от трите им мача на тревна настилка, а руснакът спечели единствения им двубой на Уимбълдън преди две години.

#Уимбълдън 2026 #Яник Синер

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