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Сити проби защитата на Порто и потегли с усмивка в Шампионската лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
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Обичайният заподозрян вдъхнови англичаните да сломят португалците на старта в турнира на богатите.

сити проби защитата порто потегли усмивка шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Сити тръгна на висота през новия сезон в Шампионската лига. Съставът на Енцо Мареска сломи Порто с 2:0 в мач от първия кръг, който се изигра на стадион "До Драгао".

Ерлинг Холанд влезе в ролята на герой за англичаните, отбелязвайки и двете попадения, дошли през второто полувреме. "Гражданите" определено имаха повече аргументи и успяха на два пъти да пробият защитата на футболистите, водени от Франческо Фариоли, за да си тръгнат с победата на португалска земя. Португалците дадоха доста по-голям отпор през втората част, но нямаха сили за повече.

Следващият мач на Сити в турнира на богатите ще бъде на 14 октомври, когато ще има доста по-сериозно предизвикателство - домакинство на Пари Сен Жермен. От своя страна Порто ще бъде гост на Реал Бетис.

Началните минути се оказаха далече от интересни, като положенията липсваха и пред двете врати, а играта често се накъсваше.

Първата сериозна опасност дойде в 16-та минута, когато Антоан Семеньо спринтира и стреля извън границата на наказателното поле, но Диого Коща бе на мястото си спаси.

В 21-та минута хубава атака, завършила с центриране на Фил Фоудън, позволи на Ерлинг Холанд да стреля с глава, но и този път Коща спаси авторитетно.

И докато положенията за домакините продължиха да липсват, англичаните започнаха да поглеждат все по-често към гола. В 33-та минута топката стигна до Холанд в португалското наказателно поле и той не се поколеба, отправяйки изстрел, който Коща отрази. Последва добавка на Матеуш Нунеш, но и този път вратарят изби.

В 43-та минута се получи дискусионна ситуация. Марк Геи удари с глава Габриел Вейга, а Симон Марчиняк не показа картон на първия и дори не му отсъди нарушение. ВАР също не се намеси, за да види дали главният рефер е трябваше да вземе по-различно решение.

С това се очертаха и по-интересните моменти през първото полувреме, завършило при нулево равенство.

„Гражданите“ пробиха защитата на португалците на старта на втората част. Раян Шерки върна от аутлинията към Енцо Фернаднес, а той успя да центрира към Холанд, който засече с глава и не сбърка за 1:0.

„Драконите“ се опитаха да поразвалят статуквото, като удар с глава на Алберто Коща мина опасно близо до вратата, пазена от Джанлуиджи Донарума.

В 57-та минута Алан Варела напредна през центъра и оставен непокрит стреля опасно, но неговият изстрел също не порази целта.

4 минути по-късно и Уилям Гомес пробва своя късмет след шут по земя, като и про този опит на португалския отбор за гол се оказа неуспешен.

В 66-та минута домакините можеха да стигнат до такъв след грешка на Донарума. Италианският страж закъсня при изчистването на една топка и я прати в тялото на Гомес, който не успя да реализира.

10 минути след това португалците усилиха натиска. Центриране на Сантиаго Хименес завърши с изстрел на Пепе, но и той се оказа встрани от вратата.

Тимът от Манчестър напомни за себе си и шут на Илиман Ндиай завърши със спасяване на Коща. В 83-та минута последва нов шанс за Сити, като Ндиай центрира, но Холант стреля с глава над вратата.

Участникът във Висшата лига получи още една възможност 2 минути по-късно, когато Аит-Нури пропусна да отбележи от границата на наказателната линия, а изстрелът му премина на сантиметри от вратата.

В 88-та минута с пропуск се отчете и Рубен Диаш, който шутира с глава над вратата след центриране на Фернандес.

Това обаче стори Холанд още на старта на допълнителните 5 минути. Аит-Нури намери непокрития в наказателното поле норвежки нападател, който шутира по земя и за втори път разпечата вратата на Коща, слагайки край на интригата.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Порто #ФК Манчестър Сити

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