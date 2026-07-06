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Скандалът „Баба Алино“: Уволнена шефка на кадастъра ще съди министър за клевета

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Скандалът „Баба Алино“: Уволнена шефка на кадастъра ще съди министър за клевета
Снимка: БТА
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Службата по кадастър не узаконява и не издава разрешения за строеж. Ние сме орган, който само регистрира. Това заяви днес уволнената от министъра на регионалното развитие във връзка със случая "Баба Алино" шефка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова.

Тя допълни, че институцията не може да бъде обвинявана за нещо, за което не отговаря по закон. Божкова заяви, че ще заведе дело за клевета срещу министъра на правосъдието Николай Найденов.

Инж. Красимира Божкова, бивш началник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна: "Аз съм обвинена, че не съм извършила достатъчен контрол върху моите служители при нанасянето на тези сгради и това, че не са погледнати аерофотоснимките, които са към нашата информационна система. Пълен достъп имат нотариуси, пълен достъп имат служители на районни кметства, пълен достъп имат служителите на главна община."

#инж. Красимира Божкова #„Баба Алино“ #незаконен град

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