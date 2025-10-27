Скелети дефилираха в Мексико в навечерието на Деня на мъртвите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това е алегория на смъртта и води началото си от гравюра на мексиканския художник Хосе Посада

скелети дефилираха мексико навечерието деня мъртвите
Снимка: БТА
Слушай новината

В Мексико сити е в ход активна подготовка за Деня на мъртвите - един от най-почитаните празници в Мексико.

По един от централните булеварди в мегаполиса се разходиха стотици, облечени като атрактивни скелети.

Освен гримираните лица, мнозина бяха избрали пищни и светещи тоалети.

Първообразът на скелета всъщност е измислен персонаж, наречен "Ла Катрина".

Това е алегория на смъртта, води началото си от гравюра на мексиканския художник Хосе Посада.

Мексико отбелязва Деня на мъртвите на втори ноември, тогава се почита паметта на починалите и се чества чудото на живота.

