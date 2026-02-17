БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Снежанка" по-харесвана от гръцката "Дзадзики" и турската "Джаджък"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
снежанка харесвана гръцката дзадзики турската джаджък
Слушай новината

Популярната българска салата "Снежанка" се нарежда на първо място сред най-харесваните ястия с краставица в света в класация на глобалната гастрономическа платформа "ТейстАтлас" (TasteAtlas), изпреварвайки гръцката дзадзики и турската джаджък.

"Снежанката", приготвяна с цедено кисело мляко, краставици, чесън, копър, олио и сол, получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица".

Гръцката вариация на салатата, наричана джадзики, е втора с рейтинг 4,2, а турската джаджък е едва 11-а с рейтинг 4.

На трето място в класацията е гръцката салата хориатики - "селска салата", приготвяна с домати, червен лук и резени краставица с добавка, в зависимост от региона, от маслини, зелена чушка, сирене фета, риган, сол и пипер и дресинг от зехтин и лимон или оцет.

Четвърто е мексиканското агуачили - пикантно ястие със скариди, краставици, червен лук и лайм, а петата позиция заема перуанският сос учукута с чили, настъргани краставици, фъстъци, кондензирано мляко, листа от хуакатай, лук, кориандър.

В класацията на ТейстАтлас е включен и българският таратор, който е поставен на 12 място с рейтинг 3,9, но изненадващо отсъства шопската салата, въпреки че в класацията са включени подобни на нея салати от Гърция, Турция, Сърбия, Израел, Иран и Афганистан.

Отпадането на турската салата джаджък от челната десетка предизвика разочарование в съседна Турция.

"Този път ТейстАтлас ни разочарова! Турция не успя да се класира в топ 10", пише турският в. "Дюня", като съобщава за актуализираната класация на "50-те най-добри ястия, приготвени с краставица", която, както посочва изданието, отразява години на кулинарна конкуренция между гръцката дзадзики и турската джаджък.

Рейтингът е базиран на оценките на потребителите на сайта, който чрез прилаганите механизми отсява вота на ботове, националисти или местни патриоти и дава допълнителна стойност на оценките на потребителите, разпознавани като компетентни от системата. До 24 януари 2026 г. са регистрирани 940 959 оценки, от които 610 190 са признати от системата за легитимни, посочва платформата.

#джаджък #Дзадзики #Снежанка

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
5
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт
6
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...

Още от: Любопитно

Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите
Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ) 15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 19:02 мин.
Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС
Чете се за: 00:37 мин.
Св. Валентин - туристи и спортисти празнуват във Верона Св. Валентин - туристи и спортисти празнуват във Верона
Чете се за: 00:32 мин.
4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър 4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър
Чете се за: 02:05 мин.
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ) Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията "Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора? Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора?
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ