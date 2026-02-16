Гледайте "Олег Попов. Фоторазказ": Пътят на военния фотограф, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 18 февруари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ гледайте филма „Олег Попов. Фоторазказ“.

Олег Попов е първият български фотограф в агенция Ройтерс и човекът, пред чийто обектив минава най-драматичният преход на Балканите – от комунизъм към демокрация. От войните в Босна и Косово, през най-големите събития в Израел и Близкия изток, до футболната еуфория на златния български отбор през 1994 г. – неговите кадри улавят историята в момента, в който тя се случва. Филмът проследява пътя на военния фотограф и цената на това да бъдеш свидетел на конфликти, триумфи и политически промени.

Как се снима властта преди 1989 г. и как обективът вижда свободата след това? Това е разказ за паметта, професионалния риск и отговорността да уловиш човека в историята през последните 30 години.

Автор на филма „Олег Попов. Фоторазказ“ е Мария Милкова, оператор – Огнян Пенев.

Гледайте „Олег Попов. Фоторазказ“ – на 18 февруари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1

