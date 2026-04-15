Скоростта на движение в участък на АМ "Тракия" в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч

Скоростта на движение в участъка от 67-ия до 80-ия км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч поради неравности. Целта на ограничението е да се повиши безопасността на движението в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта. Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят необходимите документи за възлагане на дейностите, уточняват от АПИ.

Шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението, предупреждават от АПИ.