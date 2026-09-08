Скот Мактоминей претърпя процедура за коригиране на сърдечна аритмия

Полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей е претърпял успешна процедура за коригиране на сърдечна аритмия и се очаква да се завърне към тренировки след около две седмици, съобщиха от италианския клуб.

29-годишният шотландски национал е претърпял интервенцията, след като миналата седмица беше диагностициран с лека аритмия.

„Както беше планирано, тази сутрин на Скот Мактоминай бе извършена аблация-Операцията беше напълно успешна. Мактоминай ще почива около две седмици, преди да възобнови тренировки“, се посочва в съобщението на Наполи.

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед пропусна загубата на тима от Неапол с 2:3 в Серия А от шампиона Интер в събота.

Той ще пропусне и откриващия мач на Наполи в основната фаза на Шампионската лига в сряда срещу Арсенал, както и мачовете от първенството срещу Болоня и Фиорентина. Очаква се Мактоминай да възобнови пълноценни тренировки по време на предстоящата пауза за националните отбори.