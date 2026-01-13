БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон

Политика
Снимка: БТА/Архив
Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира в социалните мрежи вандалството над българското посолство в столицата на Република Северна Македония.

Той обяснява, че въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. По думите му "на сила хубост не става“ и заключва - "Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония ... ще гледате Европейския съюз през крив макарон".

"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", пише Слави Трифонов.

"Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: „БУГАРИ МРЕТЕ“. Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. „БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият", казва той.

"Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: „На сила хубост не става“. Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате.

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край", казва още Слави Трифонов.

