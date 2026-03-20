Славия и Ботев Пловдив влизат в директна битка за топ 8 след колебания в последния кръг

Славия приема Ботев Пловдив в един от интересните двубои от 27-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" е с начален час 18:00 и противопоставя два отбора с амбиции за място във втората четворка.

Домакините влизат в мача от седма позиция с 35 точки и стабилизирана форма. Тимът на Ратко Достанич се намира в серия от три срещи без загуба, като преди равенството 1:1 срещу Локомотив София записа две убедителни победи - 3:0 над Берое и 4:0 срещу Спартак Варна. Именно тази резултатност и увереност в атака дават основания на "белите“ да търсят нов успех пред собствена публика.

От своя страна Ботев Пловдив също показа стабилност в последните седмици, въпреки поражението с 1:3 от Ботев Враца в предишния кръг. Преди него "канарчетата“ бяха в серия от четири поредни мача без загуба, което им позволи да се доближат до първата осмица. Сега отборът на Лъчезар Балтанов ще опита бързо да се върне към позитивната линия.

Съперничеството между двата тима този сезон вече предложи сериозна доза напрежение. През есента в Пловдив двубоят завърши 1:1, но бе белязан от два червени картона. Още в началото Никола Илиев остави домакините с човек по-малко, а през втората част и Славия остана в намален състав след изгонването на Мартин Георгиев.

Тогава Армстронг Окофлекс даде аванс на пловдивчани малко преди почивката, но Емил Стоев възстанови равенството в 77-ата минута. Срещата имаше и допълнителен заряд извън терена заради напрежение между ръководствата.

Сега залогът е различен. И двата отбора гледат към място във втората четворка и по-спокойно доиграване на сезона. Добра новина за домакините е завръщането на Жордан Варела и Мохамед Досо след контузии, докато при гостите под въпрос остават Браян-Антони Хайн и Карлос Алгара.

Очакванията са за оспорван и динамичен мач, в който формата от последните седмици и ефективността в атака могат да се окажат решаващи.