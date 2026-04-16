Славия не успя да спечели гостуването си на последния Монтана

Срещата между Монтана и Славия от 30-ия кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. С този двубой приключи редовноят сезон в първенството.

През първото полувреме на стадион "Огоста" в Монтана домакините бяха по-активни в преден план, но не успяха да се възползват от положенията си. Леви Нтумба изби изстрел от пряк свободен удар на Димитър Буров, а след това се справи и с шут на Давид Кармоса Сиера.

В 14-ата минута Умаро Балде имаше добра възможност да открие резултата, но стреля в дясната греда.

След почивката гредата разочарова и гостите. Удар на Лазар Марин срещна страничната греда.

През втората част възпитаниците на Атанас Атанасов продължиха с офанзивната игра, но вратарят на столичани продължи да бъде на ниво. Леви Нтумба нямаше затруднения след удар с глава на резервата Филип Ежике.

Славия остава на 9-ото място в класирането с актив от 39 точки. Монтана заема последната 16-а позиция в подреждането със 17 пункта.