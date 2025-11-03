БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
След гонка: Пиян и дрогиран шофьор удари полицейска патрулка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
У нас
Тестът му за алкохол отчел 2,34 промила

41-годишен мъж от якорудското село Черна Места удари полицейска патрулка снощи, след като се опитал да избяга от проверка на органите на реда.

Инцидент е станал на пътя между Юндола и Якоруда. За щастие няма пострадали, нанесени са само леки материални щети.

Униформените забелязали криволичещ автомобил и подали звуков и светлинен сигнал, за да го спрат за проверка. Водачът обаче не се подчинил и продължил по пътя си. Последвала гонка, при която мъжът загубил контрол и ударил полицейския автомобил.

Нарушителят е задържан в ареста на РУ – Велинград за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик.

