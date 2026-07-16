След първо четене: Затягат правилата при онлайн продажби

Депутатите приеха на първо четене промени в закона за защита на потребители със 150 гласа "за". Законопроектът беше подкрепен от всички партии, с изключение на депутатите на "Продължаваме промяната", които не участваха във вота.

С поправките се транспонира в българското законодателство европейиска директива. Тя предвижда предоставяне на повече права на потребителите, които да гарантират, че те взимат информирани решения. Така например всяко твърдение онлайн за нулев отпечатък или опазване на околната среда, трябва да е подкрепено с доказателства, които да са обозначени на дадения сайт. Това важи и за сайтовете, които предлагат почивки.

С закона се повишават глобите и имуществените санкции, които могат да бъдат налагани по закона за защита на потребителите.

Левен Мемиш, заместник-министър на икономиката: „Практиката показва, че действащите санкции нямат достатъчен възпиращ ефект и нарушенията продължават да се извършват.“ Мартин Димитров, ДБ: „Трябва да има гаранция, че след въвеждане на директивата няма да е необходимо изтегляне на стоки от пазара след 27 септември, тъй като това би било голям разход за бизнеса и ще доведе до повишаване на цените.“

Подобни притеснения до комисията са изразили от няколко бизнес организации.

Левен Мемиш, заместник-министър на икономиката: „Аз ви благодаря за този въпрос, защото той е важен. Този въпрос стои пред целия европейски съюз и всички страни в момента са пред това предизвикателство. Приет е общ подход, който гласи, че директивата ще бъде прилагана в началото малко "по-меко". Ние обаче сме в наказателна процедура за забавяне на транспонирането на тази директива и ако не я въведем цялата сме заплашени от санкции."

Законопроектът беше приет за по-малко от 20 минути.